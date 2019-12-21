Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»

В составе миланского клуба Ромелу Лукаку (31-я и 71-я минуты), Роберто Гальярдини (32) и Себастьяно Эспозито (64).

После этой игры «Интер» набрал 42 очка и вышел в лидеры турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 11 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Наполи», а «Дженоа» на своем поле встретится с «Сассуоло».