«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»

В составе гостей голом отметился Джейми Варди (22-я минута), у хозяев поля отличились Рияд Марез (30), Илкай Гюндоган (43, пен.) и Габриэл Жезус (69).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 38 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 39 очками занимает второе место.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона», а «Лестер» на своем поле встретится с «Ливерпулем».