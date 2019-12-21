«Хетафе» проиграл «Вильярреалу», прервав свою серию из семи матчей без поражений Футболисты «Вильярреала» обыграли «Хетафе» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил игрок хозяев Мойсес Гомес.

Отметим, что на 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Хетафе» Матиас Оливера.

После этой игры «Вильярреал» набрал 25 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице примеры, «Хетафе» с 30 очками занимает четвертую строчку.