Ринат Билялетдинов: Главная задача Слуцкого в «Рубине» на этот сезон – спастись от вылета

- Главная задача Слуцкого в «Рубине» на этот сезон – спастись от вылета. Вполне решаемая задача, ничего в ней сложного нет. В следующем году поставят цель выхода в еврокубки. Но решать эти задачи нужно квалифицированными игроками, которые стоят денег. А если не платить, то своих нужно выращивать. На это пять лет и дали, - приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что Слуцкий подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», который после 19 туров чемпионата России с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге.
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