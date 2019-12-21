Ринат Билялетдинов: Главная задача Слуцкого в «Рубине» на этот сезон – спастись от вылета Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост наставника казанской команды.

- Главная задача Слуцкого в «Рубине» на этот сезон – спастись от вылета. Вполне решаемая задача, ничего в ней сложного нет. В следующем году поставят цель выхода в еврокубки. Но решать эти задачи нужно квалифицированными игроками, которые стоят денег. А если не платить, то своих нужно выращивать. На это пять лет и дали, - приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Слуцкий подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», который после 19 туров чемпионата России с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге.