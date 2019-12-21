Андрей Червиченко: Наши тренеры за границей – еще более нелепое явление, чем иностранные в России

- Наши тренеры за границей – еще более нелепое явление, чем иностранные в России. У нас разная ментальность: в Европе отношения между игроками и тренерами устроены по-другому, нежели у нас. Логично, что специалист уровня Слуцкого вернулся в Россию.
Вылет «Рубина» в ФНЛ? Это исключено. Я знаю руководителя клуба. Мне понятно отношение к спорту и футболу в Татарстане. Средства, выделяемые на «Рубин», точно не пойдут мимо. Думаю, они закончат этот сезон на уровне восьмого места. Вряд ли «Рубин» попадёт в зону Лиги Европы, но то, что он не будет находится в зоне вылета через пару туров после возобновления РПЛ – это очевидно, - приводит слова Червиченко «Евро-футбол.ру».
Напомним, что Слуцкий подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», который после 19 туров чемпионата России с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге.
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