Хосеп Гвардиола: Против «Лестера» «Манчестер Сити» играл действительно здорово - Советский спорт
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22 декабря 2019 07:45ФутболНечаев Юрий

Хосеп Гвардиола: Против «Лестера» «Манчестер Сити» играл действительно здорово

«Манчестер Сити» обыграл соседа по турнирной таблице в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил свою команду за игру против «Лестера».

«Я в восторге от нашей игры. Мы создали много моментов и играли действительно здорово. Мы продолжали наступать и действовали просто, не пытались превратить каждое действие в нечто невероятное. Этот матч мне понравился намного больше встречи с «Арсеналом». Де Брюйне был невероятен - он выиграл этот матч для нас. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно», - цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, в матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» со счетом 3:1.

Команды занимают соседние строчки в турнирной таблице. «Лестер» расположился на втором месте, имея в активе 39 очков, «Сити» - на третьем (38). Лидирующий «Ливерпуль» набрал 49 очков и при этом имеет одну игру в запасе.

Именно подопечные Юргена Клоппа станут следующим соперником «Лестера» в чемпионате Англии. Встреча состоится 26 декабря.

«Манчестер Сити» следующую игру проведет 27 декабря. Команда Гвардиолы в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

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