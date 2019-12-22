Антонио Конте: «Интеру» не стоит парить в небесах, но нужно порадоваться 42 очкам на Рождество

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился эмоциями после победы над «Дженоа» в чемпионате Италии.
«Это был хороший матч, несмотря на отсутствие ряда игроков. У нас были кое-какие проблемы, но порой именно они позволяют выжимать из себя максимум. Сегодня был непростой матч, хотя мы сделали так, что казалось иначе. Нам не стоит парить в небесах, но нужно порадоваться 42 очкам на Рождество. Теперь парни могут отдохнуть 8 дней, но им не стоит забывать обо мне», - сказал Конте в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, в матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле был сильнее «Дженоа» со счетом 4:0. Дублем в составе миланцев отметился Ромелу Лукаку.
Эта победа позволила подопечным Конте набрать 42 очка и догнать туринский «Ювентус» во главе турнирной таблицы серии А. Обе команды провели по 17 игр.
«Дженоа» имеет в активе 11 очков и замыкает таблицу.
В следующем туре «Интер» сыграет в гостях против «Наполи» 6 января, а днем ранее «Дженоа» на своем поле примет «Сассуоло».
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