Зинедин Зидан: Думаю, Гвардиола - лучший тренер в мире Жребий свел лицом к лицу двух титулованных тренеров в Лиге чемпионов.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Думаю, Гвардиола - лучший тренер в мире. Он демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры, и, конечно, мне нравится играть против его команд. Я уважал его как игрока, а теперь как тренера», - цитирует наставника AS.

Напомним, по результатам жеребьевки «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Мадриде 26 февраля, ответная - 17 марта в Манчестере.

Оба специалиста прочно ассоциируются с двумя принципиальными соперниками - «Реалом» и «Барселоной».

Зидан в качестве футболиста выступал за мадридский клуб на протяжении пяти лет, а в роли главного тренера привел «Реал» к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Гвардиола более 10 лет играл за «Барсу», а в качестве наставника дважды выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.