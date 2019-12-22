Зинедин Зидан: Думаю, Гвардиола - лучший тренер в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Думаю, Гвардиола - лучший тренер в мире. Он демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры, и, конечно, мне нравится играть против его команд. Я уважал его как игрока, а теперь как тренера», - цитирует наставника AS.
Напомним, по результатам жеребьевки «Манчестер Сити» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Мадриде 26 февраля, ответная - 17 марта в Манчестере.
Оба специалиста прочно ассоциируются с двумя принципиальными соперниками - «Реалом» и «Барселоной».
Зидан в качестве футболиста выступал за мадридский клуб на протяжении пяти лет, а в роли главного тренера привел «Реал» к трем подряд победам в Лиге чемпионов.
Гвардиола более 10 лет играл за «Барсу», а в качестве наставника дважды выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.