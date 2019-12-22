Леонарду Жардим: Не знаю, буду ли главным тренером «Монако» в 2020 году - Советский спорт
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22 декабря 2019 08:30ФутболКорегин Владислав

Леонарду Жардим: Не знаю, буду ли главным тренером «Монако» в 2020 году

Под его руководством команда становилась чемпионом Франции в сезоне 2016/2017.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1) прокомментировал информацию о своем возможном увольнении.

– Буду ли тренером в 2020 году? Не знаю. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда все эти слухи. После матча я поприветствовал Олега Петрова, больше ничего. Не было времени на остальное. Обстановка меня немного удивляет. Многие люди пытаются исказить истину. Некоторые болельщики недовольны моим возвращением. Я не буду напрягаться из-за своего будущего. Люблю свою работу. Мы только что выиграли 5:1. Теперь можно забыть о футболе, время для семьи и друзей», – цитирует Жардима L’Equipe.

Напомним, что в январе года португальский специалист сменил Тьерри Анри, заключив контракт с «Монако» сроком до лета 2021 года. Ранее он возглавлял команду с 2014 по 2018 год, став чемпионом Франции в сезоне 2016/2017.

На данный момент, «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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