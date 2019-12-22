Маркиньос может перейти в «Манчестер Сити» или «Реал»

25-летний защитник Маркиньос может уйти из «ПСЖ». Об этом сообщает Le10sport.com.
Отмечается, что бразилец не может договориться с клубом о продлении контракта – нынешнее соглашение действует до лета 2022 года. Поэтому футболист готов рассмотреть предложения от других команд.
За ситуацией пристально следят «Манчестер Сити» и мадридский «Реал»
Отметим, что Маркиньос перешел в «ПСЖ» в 2013 году из «Ромы» за 31,4 миллиона евро. За это время он сыграл в 269 матчах, забив 20 голов и отдав семь результативных передач. Также на его счету 46 игр за сборную Бразилии.
В этом сезоне защитник принял участие в 23 матчах и отметился одним забитым мячом.
По данным портала Transfermarkt цена футболиста составляет 65 миллионов евро.
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