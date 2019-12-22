Фрэнк Лэмпард: Заслуга Моуринью в двух чемпионствах «Челси» очень велика Сегодня продолжится 18-й тур чемпионата Англии.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил роль Жозе Моуринью в развитии лондонского клуба.

«Моуринью наложил большой отпечаток на «Челси» и многое сделал в клубе. Он получил очень хороший состав, который за год до этого занял второе место. Мы хотели выиграть титул, и он сыграл в этом большую роль. Мы одержали фантастические победы в двух чемпионатах подряд, и, конечно, это большая заслуга тренера», - приводит слова Лэмпарда Goal.

Напомним, Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007, а затем с 2013 по 2015 годы.

Сегодня, в рамках 18-го тура АПЛ, «Челси» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» Моуринью.

Перед этой встречей подопечные Лэмпарда имеют в активе 29 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

«Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке (26).

Игра «Тоттенхэм» - «Челси» начнется в 19:30 мск.