Нападающий сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо близок к переходу в «Челси».
Как сообщает The Sun, клуб Романа Абрамовича выиграл борьбу за молодого футболиста у «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость игрока оценивается в 120 миллионов фунтов.
Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в августе 2017 года. За это время он провел за команду 79 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 36 результативных передач.
В текущем сезоне во всех турнирах игрок провел за клуб 24 игры, отметился 12 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
В послужном списке Санчо два гола в 11 матчах за сборную Англии.
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