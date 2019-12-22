Юрген Клопп: Если в «Ливерпуле» не забивает один нападающий, это обязательно сделает другой Подопечные Клоппа выиграли Клубный чемпионат мира.

После победы в финале Клубного чемпионата мира главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отдельно отметил игру нападающих своей команды.

«Самое лучшее в наших нападающих это то, что если не забивает один, то это делает другой. Например, Дивок Ориги. Он забивает невероятно важные голы. Мо Салах забивает много голов, но у него не всегда это получается, и тогда это делает Садио Мане. А теперь нам нужен был гол Фирмино, и вот он случился», - приводит слова Клоппа Metro.

Напомним, в финале Клубного чемпионата мира «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» со счетом 1:0. Командам не хватило 90 минут для выявления сильнейшего, а на 99-й минуте победу англичанам принес точный удар Роберто Фирмино.

Команда Клоппа продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии. Отрыв от идущего вторым «Лестера» составляет 10 очков, при этом ливерпульцы сыграли на одну игру меньше.