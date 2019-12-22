Хави Мартинес выбыл на шесть недель Испанец получил травму в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга».

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31-летний полузащитник «Баварии» Хави Мартинес не сможет помочь команде в ближайшее время. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

– Хави получил тяжелое мышечное повреждение, он выбыл минимум на шесть недель. Это очень неприятно, – подтвердил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик во время послематчевой пресс-конференции с «Вольфсбургом» (2:0).

Отметим, что испанец был заменен в компенсированное время первого тайма – вместо него вышел Жером Боатенг.

Таким образом, Мартинес пропустит тренировочный сбор в Катаре, а также матч 18-го тура бундеслиги против «Герты».

В этом сезоне он сыграл в 17 матчах, но результативными действиями не отметился.