Александр Хацкевич: Необходимо сохранить костяк команды Белорусский специалист стал главным тренером волгоградской команды 20 декабря.

Новый главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о своих первых впечатлениях в волгоградской команде.

– Начну с того, что для меня это большая ответственность. «Ротор» мне известен и в представлениях не нуждается. Чтобы понять российский чемпионат необходимо прочувствовать колорит ФНЛ. Знаю, что много людей любят этот клуб и относятся к нему требовательно. Понятно, что кроме достижения результата фанаты должны получать удовольствие от игры. Сделаем с ребятами все возможное со своей стороны, чтобы болельщики не были разочарованы, – цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Также он затронул тему трансферов: «Сначала мне нужно познакомиться с теми игроками, который есть в команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив. То место, которое сейчас занимает «Ротор» – это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле. Необходимо сохранить костяк, все лучшее, что есть в этой команде и добавить свое видение».

Напомним, что 20 декабря Хацкевич стал главным тренером волгоградской команды, заменив на этом посту Игоря Меньщикова.

На данный момент «Ротор» занимает первое место в первенстве ФНЛ, набрав 52 очка после 25 сыгранных туров.