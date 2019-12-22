ЦСКА сыграет с «Нордшелландом» на зимних сборах После 19 туров столичная команда занимает четвертое место в РПЛ.

«Нордшелланд» станет одним из соперников московского ЦСКА во время зимних сборов в Испании. Об этом сообщает официальный сайт датской команды. Встреча состоится 5 февраля.

Напомним, что в январе этого команды уже проводили товарищескую игру – тогда подопечные Виктора Гончаренко одержали победу со счетом 2:1.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет в Испании против австрийского клуба ЛАСК, который вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Московский клуб выйдет из отпуска 14 января и проведет зимние сборы в испанском городе Кампоамор.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.