Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро.

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24-летний полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук входит в сферу интересов «МЮ», сообщает итальянский портал TuttoMercatoWeb.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить за россиянина около 40 миллионов евро.

Также в услугах Миранчука заинтересованы клубы чемпионата Италии – «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 21 матч, в котором забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Всего за карьеру Алексей провел 212 игр – на его счету 34 гола и 43 ассиста. В составе сборной России он сыграл в 25 матчах и отметился пятью голами.

Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 16 миллионов евро.