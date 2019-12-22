Левандовски успешно прооперирован - Советский спорт
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22 декабря 2019 12:07Футбол

Левандовски успешно прооперирован

В субботу после окончания матча с «Вольфсбургом» (2:0) нападающему Роберту Левандовски была успешно проведена операция на паху.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, в ближайшие несколько дней нападающий будет отдыхать.

Ранее наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что Левандовски будет восстанавливаться от десяти до 14 дней.

Напомним, что по итогам первого круга Левандовски с 19 мячами на счету лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги.

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