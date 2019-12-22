Луческу может стать главным тренером «Сьона» Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции.

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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить карьеру в Швейцарии.

По информации швейцарской франкоязычной газеты Le Matin, президент «Сьона» Кристиан Константин заинтересован в приглашении румынского специалиста.

– Пока я не могу рассказать о переговорах с Луческу. Мы только что узнали, что он отклонил предложение от «Сантоса», в частности из-за дальнего географического положения бразильского клуба, – сказал президент.

«Сьон» занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии – на его счету 21 очко после 18 сыгранных туров.