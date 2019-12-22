Юрген Клопп: Мы заслуженно победили «Фламенго», потому что были лучше «Ливерпуль» завоевал очередной трофей под руководством немецкого наставника.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы на Клубном чемпионате мира.

«Это фантастика, – цитирует A Bola Клоппа. – Мои игроки показали отличную игру против сильного соперника. Мы заслуженно победили, потому что были лучше. Здорово стать чемпионами мира среди клубов».

Напомним, в финале Клубного чемпионата мира «Ливерпуль» обыграл «Фламенго» со счетом 1:0. Командам не хватило 90 минут для выявления сильнейшего, а на 99-й минуте победу англичанам принес точный удар Роберто Фирмино.

В матче за третье место мексиканский «Монтеррей» был сильнее клуба из Саудовской Аравии Аль-Хиляль (2:2; 4:3 по пенальти).