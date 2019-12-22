«Арсенал» в январе может оформить трансфер Мертенса Нападающий сборной Бельгии выступает за «Наполи».

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Первым новичком лондонского «Арсенала», приобретенным для нового тренера Микеля Артеты, может стать Дрис Мертенс.

Контракт бельгийского нападающего с «Наполи» заканчивается ближайшим летом, и Мертенс отказывается продлевать соглашение. Sky Sports сообщает, что «Арсеналу» еще нужно выиграть конкуренцию за 32-летнего футболиста у немецких грандов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов стерлингов.

Мертенс перешел в «Наполи» из голландского ПСВ в 2013 году. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Всего в 303 играх за клуб у Мертенса 118 голов и 71 передача.