Агент Алексея Миранчука опроверг информацию о возможном переходе хавбека в «МЮ» Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, опроверг информацию об интересе к хавбеку со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

– Это 500-процентный слух. Клубы АПЛ не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьеры ввиду того, что основной федеральный спортивный канал не транслирует матчи чемпионата Англии, – приводит слова Шпинева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник московского «Локомотива» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и может перейти в английский клуб за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 21 матч, в котором забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.