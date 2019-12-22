Директор «Чертаново»: Зимой никто никуда уходить не собирается «Чертаново» отстает от лидирующего «Ротора» на четыре очка.

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о том, уйдет ли кто-либо из футболистов его команды в ближайшее трансферное окно.

– Не то чтобы предложений у нас не было, но этой зимой никто никуда уходить не собирается. Мы хотим попасть в четверку, побороться в стыковых матчах и попасть в премьер-лигу, – цитирует Ларина «РИА Новости».

«Чертаново» занимает четвертое место после 25 сыгранных туров первенства ФНЛ, набрав 48 очков.

В прошлом сезоне команда остановилась в шаге от зоны стыковых матчей, финишировав на пятой строчке.