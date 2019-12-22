«Фиорентина» готова к переговорам с Якини Флорентийский клуб ищет нового главного тренера после увольнения Монтеллы.

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В пятницу 20 декабря «Фиорентина» на своем поле проиграла «Роме» со счетом 1:4 в матче 17-го тура серии А, после чего был уволен главный тренер флорентийцев Винченцо Монтелла. Сегодня представители клуба проведут переговоры с 55-летним специалистом Джузеппе Якини, сообщает Football Italia.

Якини за 17 лет тренерской карьеры работал в Италии с 11 разными командами, включая «Кьево», «Сампдорию», «Палермо», «Удинезе» и «Сассуоло». По ходу прошлого сезон он пытался вывести из кризиса «Эмполи», получив назначение в ноябре 2018 года, однако в итоге был уволен уже в марте, а тосканцы впоследствии вылетели в серию B, заняв 18-е место.

Изначально «Фиорентина» рассчитывала договориться с Лучано Спаллетти, однако тот до сих пор не расторг контракт с миланским «Интером», покинув пост главного тренера черно-синих еще 30 мая нынешнего года.

Президент и владелец флорентийцев Рокко Комиссо все еще рассчитывает договориться со Спаллетти о сотрудничестве в следующем сезоне, но в данный момент ему нужен тренер, который будет руководить командой до конца нынешнего чемпионата.

Среди других претендентов на вакантную должность помимо Якини и Спаллетти итальянская пресса называет Роберто Донадони, Луиджи Ди Бьяджо и Чезаре Пранделли.

В данный момент «Фиорентина» занимает 15-е место в чемпионате Италии, набрав 17 очков в 17 матчах.