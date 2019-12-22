Флик останется тренером «Баварии» до конца нынешнего сезона Мюнхенский клуб идет на третьем месте в бундеслиге.

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После вчерашней победы над «Вольфсбургом» (2:0) в 17-м туре чемпионата Германии руководство «Баварии» провело встречу с Хансом-Дитером Фликом, который работает с командой после увольнения Нико Ковача в начале ноября нынешнего года. Официальный сайт «Баварии» сообщает, что по итогам встречи было решено, что Флик останется главным тренером команды до конца нынешнего сезона.

Руководитель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге при этом отметил, что не исключено, что в будущем сотрудничество клуба с Фликом будет продлено.

«Бавария» в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов одержала шесть побед. В 1/8 финала в следующем году мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси». На месячный зимний перерыв в чемпионате Германии команда ушла, занимая третье место с отставанием на четыре очка от лидирующего «РБ Лейпциг».

54-летний Флик впервые работает главным тренером на высшем уровне. С 2006 по 2014 годы он был помощником Йоахима Лева в сборной Германии, а затем занимал должность спортивного директора в Немецком футбольном союзе.