Максим Калиниченко: Знает ли Дзюба, кто такие фашисты? Конечно, он перегнул Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о словах форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал критикующих его фанатов фашистами.

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– Знает ли он, кто такие фашисты? Конечно, Артем перегнул. Ему нужен раздражитель, которого он нашел в лице фанатов. Когда у Дзюбы все хорошо и гладко, ему скучно. В этом плохого ничего не вижу — но у нас что, на одном человеке весь футбол замешан? – цитирует Калиниченко Sport24.ru.

Напомним, Дзюбу оскорбляли во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, а также на секторе «Спартака» во время игры премьер-лиги с «Уралом».

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.