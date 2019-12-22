Максим Калиниченко: Того, что произошло с болельщиками в Питере, быть не должно Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко оценил акцию российских фанатов, покинувших трибуны на 30-й минуте в знак солидарности с болельщиками красно-белых.

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– Поддерживаю эту акцию: того, что произошло в Питере, быть не должно. Это не спорт, не футбол. Ни с того ни с сего начали у людей отнимать часть их жизни. Зачем вы у них забираете билеты? Зачем лишаете возможности посмотреть футбол? Мало того, что кого-то посадили, так еще и деньги отобрали. Люди за свои деньги поехали в Питер и купили билеты, забронировали жилье. А их просто решили проучить за то, что кто-то на кого-то обиделся. И всех под одну гребенку, – передает слова Калиниченко Sport24.ru.

Напомним, перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.