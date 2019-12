Марез, Мане и Салах претендуют на звание лучшего Африки

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на своей странице в твиттере сообщила о том, какие трое футболистов претендуют на звание лучшего в Африке по итогам нынешнего года. Почетная награда достанется либо Рияду Марезу (Алжир, «Манчестер Сити), либо кому-либо из двух игроков «Ливерпулю» – Мохамеду Салаху (Египет) или Садьо Мане (Сенегал).

Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.

🇩🇿 - 🇸🇳 - 🇪🇬



