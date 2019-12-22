Марез, Мане и Салах претендуют на звание лучшего Африки - Советский спорт
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22 декабря 2019 15:13ФутболШарафудинов Виктор

Марез, Мане и Салах претендуют на звание лучшего Африки

КАФ объявила шорт-лист претендентов на получение награды.

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на своей странице в твиттере сообщила о том, какие трое футболистов претендуют на звание лучшего в Африке по итогам нынешнего года. Почетная награда достанется либо Рияду Марезу (Алжир, «Манчестер Сити), либо кому-либо из двух игроков «Ливерпулю» – Мохамеду Салаху (Египет) или Садьо Мане (Сенегал).

Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на своей странице в твиттере сообщила о том, какие трое футболистов претендуют на звание лучшего в Африке по итогам нынешнего года. Почетная награда достанется либо Рияду Марезу (Алжир, «Манчестер Сити), либо кому-либо из двух игроков «Ливерпулю» – Мохамеду Салаху (Египет) или Садио Мане (Сенегал). Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде. Первоначально на награду претендовали также Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал») и Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»). Салах является действующим обладателем приза. Его признавали лучшим футболистом Африки в 2017 и 2018 годах. Рекорд по количеству побед в конкурсе КАФ принадлежит камерунцу Самуэлю Это’О и ивуарийцу Яя Туре. Оба становились обладателями награды по четыре раза.

Первоначально на награду претендовали также Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал») и Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Салах является действующим обладателем приза. Его признавали лучшим футболистом Африки в 2017 и 2018 годах. Рекорд по количеству побед в конкурсе КАФ принадлежит камерунцу Самуэлю Это’О и ивуарийцу Яя Туре. Оба становились обладателями награды по четыре раза.

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