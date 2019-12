Манджукич уезжает в Катар, «Ювентус» заработает 5,5 евро

Хорватский нападающий Марио Манджукич отправился в Катар для того, чтобы пройти медосмотр в клубе «Аль-Духайль». Итальянский журналист Goal.com Ромео Агрести на своей странице в твиттере сообщает о том, что сделка уже почти оформлена.

#Juventus: Mario #Mandzukic is already in Qatar to undergo medical tests with his next club: #AlDuhail. The deal is almost complete. Juve will receive around €5.5M. 🇶🇦⌛️@Goal