Манджукич уезжает в Катар, «Ювентус» заработает 5,5 евро В нынешнем сезоне хорват не сыграл за туринцев ни одного матча.

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Хорватский нападающий Марио Манджукич отправился в Катар для того, чтобы пройти медосмотр в клубе «Аль-Духайль». Итальянский журналист Goal.com Ромео Агрести на своей странице в твиттере сообщает о том, что сделка уже почти оформлена.

#Juventus: Mario #Mandzukic is already in Qatar to undergo medical tests with his next club: #AlDuhail. The deal is almost complete. Juve will receive around €5.5M. 🇶🇦⌛️@Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 22, 2019

На трансфере Манджукича «Ювентус» должен заработать около 5,5 млн евро. Главному тренеру Маурицио Сарри, который возглавил туринскую команды прошлым летом, хорват не пригодился. В нынешнем сезоне 33-летний форвард не сыграл за «Старую синьору» ни одного матча. Сарри предпочитает использовать в атаке Криштиану Роналду, Пауло Дибалу и Гонсало Игуаина.

Манджукич перешел в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в июле 2015 года. Всего в 162 матчах за туринский клуб хорват забил 44 мяча.

«Аль-Духайль» лидирует в чемпионате Катара, набрав 26 очков в 10 матчах.