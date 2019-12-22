Манджукич уезжает в Катар, «Ювентус» заработает 5,5 евро

Хорватский нападающий Марио Манджукич отправился в Катар для того, чтобы пройти медосмотр в клубе «Аль-Духайль». Итальянский журналист Goal.com Ромео Агрести на своей странице в твиттере сообщает о том, что сделка уже почти оформлена.
На трансфере Манджукича «Ювентус» должен заработать около 5,5 млн евро. Главному тренеру Маурицио Сарри, который возглавил туринскую команды прошлым летом, хорват не пригодился. В нынешнем сезоне 33-летний форвард не сыграл за «Старую синьору» ни одного матча. Сарри предпочитает использовать в атаке Криштиану Роналду, Пауло Дибалу и Гонсало Игуаина.
Манджукич перешел в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в июле 2015 года. Всего в 162 матчах за туринский клуб хорват забил 44 мяча.
«Аль-Духайль» лидирует в чемпионате Катара, набрав 26 очков в 10 матчах.
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