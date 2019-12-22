Софьян Амрабат: Детали трансфера в «Наполи» уже согласованы

23-летний полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он станет игроком «Наполи».
– Детали трансфера уже согласованы. Однако сейчас я хочу спокойно встретить Новый год с семьей. А уже после праздников будет принято окончательное решение, – сообщил Амрабат в интервью Fox Sports Netherlands.
Отмечается, что трансфер составит 16 миллионов евро.
Ранее полузащитник выступал в составе таких команд, как «Утрехт», «Фейеноорд» и «Брюгге». В общей сложности он сыграл в 176 встречах, отметившись семью забитыми мячами и 17 ассистами.
За сборную Марокко он принял участие в восьми играх.
В нынешнем сезоне Амрабат сыграл 17 матчей, но результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
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