Софьян Амрабат: Детали трансфера в «Наполи» уже согласованы В этом сезоне серии А марокканец сыграл в 16 матчах.

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23-летний полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время он станет игроком «Наполи».

– Детали трансфера уже согласованы. Однако сейчас я хочу спокойно встретить Новый год с семьей. А уже после праздников будет принято окончательное решение, – сообщил Амрабат в интервью Fox Sports Netherlands.

Отмечается, что трансфер составит 16 миллионов евро.

Ранее полузащитник выступал в составе таких команд, как «Утрехт», «Фейеноорд» и «Брюгге». В общей сложности он сыграл в 176 встречах, отметившись семью забитыми мячами и 17 ассистами.

За сборную Марокко он принял участие в восьми играх.

В нынешнем сезоне Амрабат сыграл 17 матчей, но результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.