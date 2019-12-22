«Аталанта» разгромила «Милан», Иличич сделал дубль

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Встреча 17-го тура серии А «Аталанта» – «Милан» завершилась со счетом 5:0.

После первого тайма команда из Бергамо выигрывала лишь 1:0 (на десятой минуте отличился аргентинец Алехандро Гомес), но в последние полчаса участник плей-офф Лиги чемпионов забил еще четыре мяча.

На 61-й минуте отличился экс-игрок «Спартака» хорват Марио Пашалич, затем дубль оформил словенец Йосип Иличич (63-я и 72-я), а пятый гол «Аталанты» на счету колумбийца Луиса Муриэля (83-я).

В турнирной таблице серии А «Аталанта» занимает пятое место, набрав 31 очко. «Милан» идет на десятой позиции, оставшись с 21 очком.

В 18-м туре 6 января «Милан» сыграет на своем поле с «Сампдорией». В тот же день «Аталанта» в Бергамо примет «Парму».