Поражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 год

Компания спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что сегодняшнее выездное поражение от «Аталанты» со счетом 0:5 стало для «Милана» самым крупным с мая 1998 года. Игра 17-го тура чемпионата Италии состоялась в Бергамо.

5 - Il Milan ha perso una partita con 5 gol di scarto per la quarta volta nella sua storia in Serie A; non ha mai fatto peggio nella competizione (ultimo precedente nel maggio 1998 contro la Roma). Disfatta. #AtalantaMilan