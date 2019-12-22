Поражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 год

Компания спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что сегодняшнее выездное поражение от «Аталанты» со счетом 0:5 стало для «Милана» самым крупным с мая 1998 года. Игра 17-го тура чемпионата Италии состоялась в Бергамо.

5 - Il Milan ha perso una partita con 5 gol di scarto per la quarta volta nella sua storia in Serie A; non ha mai fatto peggio nella competizione (ultimo precedente nel maggio 1998 contro la Roma). Disfatta. #AtalantaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2019

3 мая 1998-го «Милан» уступил в гостях «Роме» с таким же результатом 0:5. С тех пор красно-черные никому не проигрывали с разницей в пять мячей в рамках чемпионата Италии.

Стоит также отметить, что это повторение клубного антирекорда в серии А. В истории «Милана» были еще два поражения со счетом 1:6 – 26 января 1936 года в гостях у «Алессандрии» и 6 апреля 1997 года на своем поле от «Ювентуса».

«Милан» идет на десятой позиции в Серии А, набрав в 17 турах 21 очко.