Поражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 год - Советский спорт
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22 декабря 2019 16:45ФутболШарафудинов Виктор

Поражение от «Аталанты» стало для «Милана» самым крупным за 21 год

Красно-черные повторили клубный антирекорд в серии А.

Компания спортивной аналитики Opta Sports сообщает, что сегодняшнее выездное поражение от «Аталанты» со счетом 0:5 стало для «Милана» самым крупным с мая 1998 года. Игра 17-го тура чемпионата Италии состоялась в Бергамо.

3 мая 1998-го «Милан» уступил в гостях «Роме» с таким же результатом 0:5. С тех пор красно-черные никому не проигрывали с разницей в пять мячей в рамках чемпионата Италии.

Стоит также отметить, что это повторение клубного антирекорда в серии А. В истории «Милана» были еще два поражения со счетом 1:6 – 26 января 1936 года в гостях у «Алессандрии» и 6 апреля 1997 года на своем поле от «Ювентуса».

«Милан» идет на десятой позиции в Серии А, набрав в 17 турах 21 очко.

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