Лучший футболист Шотландии Магкинн сломал лодыжку

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джон Макгинн, которого в 2019 году признали лучшим футболистом в родной Шотландии, сломал лодыжку.
Тяжелую травму Макгинн получил во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Сандерленда», в котором бирмингемцы потерпели поражение со счетом 1:3. Сегодня диагноз подтвердил официальный сайт «Астон Виллы».
Ожидается, что Магкинн пропустит из-за повреждения как минимум три месяца. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего шотландца три гола и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.
Один из семи своих мячей в составе национальной команды Шотландии Макгинн забил в ворота сборной России 6 сентября нынешнего года. Игра отборочного турнира Евро-2020, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.
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