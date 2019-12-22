Лучший футболист Шотландии Магкинн сломал лодыжку Футболист выступает за английскую «Астон Виллу».

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джон Макгинн, которого в 2019 году признали лучшим футболистом в родной Шотландии, сломал лодыжку.

Тяжелую травму Макгинн получил во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Сандерленда», в котором бирмингемцы потерпели поражение со счетом 1:3. Сегодня диагноз подтвердил официальный сайт «Астон Виллы».

Ожидается, что Магкинн пропустит из-за повреждения как минимум три месяца. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего шотландца три гола и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.

Один из семи своих мячей в составе национальной команды Шотландии Макгинн забил в ворота сборной России 6 сентября нынешнего года. Игра отборочного турнира Евро-2020, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.