Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» сейчас достаточно хороша, чтобы быть в числе топ-клубов Италии Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини – о крупной победе команды в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (5:0).

- Мы завершаем фантастический 2019 год, в котором достигли замечательных результатов и добились отличных показателей. Теперь уходим на рождественские каникулы, а после этого у нас будет еще много дел.

Главная сила нашей команды в том, что у нас есть 15-16 игроков, которые являются взаимозаменяемыми, и все они вносят свой вклад, на каждого из них можно положиться, чтобы заполнить любые пробелы.

«Аталанта» сейчас достаточно хороша, чтобы быть в числе топ-клубов в Италии, и вы увидите, что многие из этих игроков сделают отличную карьеру, - приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что после этой победы «Аталанта» набрала 31 очко и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице серии А. В следующем туре команда Гасперини на своем поле встретится с ««Пармой».