Ханс-Дитер Флик: Рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение руководства мюнхенского клуба о том, что он продолжит руководить командой до конца сезона.

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– Я рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру. Работа с командой и тренерским штабом доставляет мне большое удовольствие. В бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов мы создали хорошие предпосылки для второго круга.

Теперь мы должны подзарядить батарейки, и затем на тренировочном сборе мы начнем интенсивно готовиться ко второй половине сезона. Потом мы постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов, – приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.