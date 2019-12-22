«Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в сезоне

В составе хозяев поля голами отметились Исмаила Сарр (50-я минута) и Трой Дини (54, пен.).

Отметим, что «Уотфорд» выиграл на своем поле в рамках английской премьер-лиги впервые с апреля этого года, когда в 33-м туре прошлого сезона обыграл «Фулхэм» (4:1).

После этой игры «Уотфорд», одержавший вторую победу в текущем сезоне, набрал 12 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 25 очков, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Уотфорд» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле встретится с «Ньюкаслом».