«Атлетико» в гостях обыграл «Бетис»

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Игра 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» – «Атлетико» завершилась со счетом 1:2.

У мадридской команды голы забили на 58-й и на 84-й минутах Анхель Корреа и Альваро Мората. На третьей добавленной минуте второго тайма «Бетис» размочил счет стараниями Марка Бартры, но от поражения не спасся.

«Атлетико» в данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 турах.

«Бетис» опустился на 13-ю позицию, оставшись с 23 очка.

4 января «Атлетико» сыграет в Мадриде с «Леванте». 5 января «Бетис» сыграет в гостях с «Алавесом».