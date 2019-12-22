Оле-Гуннар Сульшер: По тому, как мы играли, победы не заслуживали Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Уотфорда».

Сегодня в 18-м туре чемпионата Англии «МЮ» проиграл в гостях худшей команде АПЛ «Уотфорду» со счетом 0:2. После игры главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий телеканалу BBC.

«По тому, как мы играли, победы не заслуживали, – отметил норвежец. – Разыгрывали мяч слишком медленно, да и без мяча действовали слишком медленно. Не хватало интенсивности. Если не используешь свои шансы, тебя накажут. Они использовали свои возможности.

Что касается ошибки Де Хеа, такое случается. На тренировках он был очень хорош и сосредоточен. Первый гол случился из-за ошибки, второй пропустили с пенальти.

Хорошо, что вернулся Погба. Поль добавил скорости и улучшил качество нашей игры, сделал несколько отличных передач».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, набрав 25 очков. Следующий матч команда Сульшера проведет 26 декабря на своем поле против «Ньюкасла».