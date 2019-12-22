Карло Анчелотти: Цель «Эвертона» – попасть в еврокубки Итальянец сообщил какие задачи ставит перед своей новой командой.

Вчера Карло Анчелотти был назначен новым главным тренером «Эвертона», подписав контракт на четыре с половиной года. В интервью BBC 60-летний итальянец рассказал о том, каких целей надеется достичь на «Гудисон Парк».

«Наша задача пробиться в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, – отметил Анчелотти. – Завоевание трофеев должно быть мечтой, и я здесь, чтобы ее осуществить. Понадобиться время. Сразу ничего не случится, но работая вместе, мы попытается добиться желаемого как можно быстрее.

Я действительно взволнован. «Эвертон» – клуб с большими амбициями и великой историей. Нам нужно быть конкурентоспособными не только в премьер-лиге, но и в Европе.

Состав команды хорош. Я здесь, чтобы улучшить качество игры команды. Буду стараться изо всех сил».

Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов – дважды с «Миланом» и один раз с мадридским «Реалом». В 2010 году он привел «Челси» к победе в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне опытный тренер вывел «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов, однако был уволен из неаполитанского клуба 11 декабря.

«Эвертон» 6 декабря расстался с португальским тренером Марку Силвой. С тех пор командой временно руководит шотландец Данкан Фергюсон.

В данный момент ливерпульцы занимают 15-е место, набрав 19 очков в 18 матчах. Дебютным для Анчелотти станет домашний матч против «Бернли» 26 декабря.