Дубль Виллиана принес «Челси» выездную победу над «Тоттенхэмом»

Матч 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Челси» завершился со счетом 0:2.

Оба мяча в составе гостей забил Виллиан. На 12-й минуте бразилец открыл счет ударом с правой после передачи Матео Ковачича, а в конце первого тайма реализовал пенальти (45+4) реализовал пенальти.

Последнюю треть матча «Тоттенхэм» провел в меньшинстве. На 62-й минуты был удален кореец Сон Хын Мин.

«Шпоры» потерпели лишь второе поражение после ноябрьского назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера. В активе лондонцев под началом португальца четыре победы в шести матчах. 4 декабря они уступили в гостях другой бывшей команде Моуринью «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Моуринью в прошлом дважды работал с «Челси» – с 2004 по 2007 годы и с 2013-го по 2015-й, трижды выиграв чемпионат Англии.

«Челси» Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 турах. «Тоттенхэм» опустился на седьмую позицию, оставшись с 26 очками.

26 декабря «Челси» примет «Саутгемптон». В этот же день «Тоттенхэм» сыграет дома с «Брайтоном».