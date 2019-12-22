«Айнтрахт» проиграл худшей команде бундеслиги «Падерборну»

В заключительном матче 17-го тура немецкой бундеслиге «Падерборн» на своем поле обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.
Оба гола хозяева забили в первом тайме. На девятой минуте отличился Абделхамид Сабири, а на 41-й – Себастьян Шонлау. На 72-й минуте голландский нападающий гостей Бас Дост «размочил» счет, однако франкфуртцы от поражения не спаслись.
Третья победа в сезоне не помогла «Падерборну» подняться с последнего места. У главного аутсайдера бундеслиги 12 очков, а у занимающего 17-е место «Вердера» – 12.
Проигравший в третий раз кряду «Айнтрахт» в последних семи турах набрал лишь одно очко. Две серии из трех поражений разделила домашняя ничья с «Гертой» (2:2). В турнирной таблице франкфуртцы занимают 13-е место, имея 18 очков.
Свои следующие матчи команды проведут после традиционной для Германии зимней паузы. 18 января «Айнтрахт» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», а «Падерборн» 19-го числа примет «Байер».
Сегодня же состоялся еще один матч 17-го тура. Дюссельдорфская «Фортуна» обыграла «Унион Берлин» со счетом 2:1.
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