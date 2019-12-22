Моуринью – после матча с «Челси»: «Тоттенхэм» проиграл достойно С 62-й минуты его команда играла в меньшинстве. С поля был удален форвард Сон Хын Мин.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Челси» в домашнем матче 18-го тура АПЛ (0:2).

«В первом тайме «Челси» был лучше. Мы пропустили голы исключительно по своей вине. Первый мяч был забит с углового, второй – с пенальти.

Мы показали характер во втором тайме, но удаление Сона ударило по команде. Очень сложно добиться результата в таких условиях. Впрочем, «Тоттенхэм» проиграл достойно. Мы пытались забить, но это было невозможно», – цитирует специалиста ВВС.

«Челси» Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Тоттенхэм» опустился на седьмую позицию. В его активе 26 очков.