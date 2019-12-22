Фрэнк Лэмпард: Победа над «Тоттенхэмом» многое значит не только для меня, но и для фанатов «Челси» - Советский спорт
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22 декабря 2019 23:42ФутболГичунцев Артур

Фрэнк Лэмпард: Победа над «Тоттенхэмом» многое значит не только для меня, но и для фанатов «Челси»

Встреча прошла на домашней арене «шпор».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в гостевом матче 18-го тура АПЛ.

«Честно говоря, сегодняшняя победа многое значит не только для меня, но и для болельщиков. Они пришли на стадион, несмотря на серию из двух поражений и поддержали команду. Думаю, они с пониманием относятся к нашим результатам, поскольку у нас молодой коллектив.

Что касается матча, то мои игроки проявили характер. Они бились до последнего. Мы добились победы, поэтому можем отпраздновать, но не стоит терять головы», – цитирует Лэмпарда ВВС.

«Челси» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Тоттенхэм» опустился на седьмую строчку (26).

26 декабря «синие» примут «Саутгемптон», а «Тоттенхэм» в тот же день сыграет с «Брайтоном».

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