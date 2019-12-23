«Реал» и «Атлетик» не смогли выявить победителя в матче примеры

Футболисты мадридского «Реала» поделили очки с игроками «Атлетика» в домашнем матче 18-го тура испанской примеры (0:0).

Таким образом, «Реал» упустил возможность сравняться по очкам с лидирующей «Барселоной», набрав 37 очков. У каталонцев – 39. В активе «Атлетика» – 7-я позиция и 28 очков.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Хетафе». Матч состоится 4 января 2020 года, а команда из Бильбао днем ранее встретится с «Севильей».

Примера. 18-й тур.

«Реал» – «Атлетик» – 0:0

«Реал»: Куртуа, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Родриго (Бэйл, 62), Вальверде, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема.

«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ, Рауль Гарсия, Весга, Дани Гарсия, Нуньес, Кодро (Вильялибре, 73), Уильямс (Беньят, 86).

Предупреждение: Рамос (87).