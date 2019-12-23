Шомуродов и Азмун поспорят за звание лучшего игрока Азии в 2019 году

Форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вошли в список претендентов на трофей лучшего игрока Азии в 2019 году по версии издания Fox Sport Asia, которое объявит имя победителя по итогам голосования. Оно пройдет среди журналистов.
Также в списке оказались такие игроки, как нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино, форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, а также полузащитник «Гуачнжоу Эвергранд» Паулиньо.
Добавим, что в 2019 году иранский форвард Азмун выиграл с «Зенитом» чемпионат России, а также Суперкубок страны. Что касается Шомуродова, то узбекский форвард проявил себя в текущем сезоне. Он занимает второе место в списке бомбардиров. В его активе 10 мячей.
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