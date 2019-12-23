«Наполи» одолел «Сассуоло» и выиграл первый матч при Гаттузо

Футболисты «Наполи» добыли три очка в гостевом поединке 17-го тура серии А против «Сассуоло» (2:1). Команда Дженнаро Гаттузо одержала победу в самой концовке – футболист хозяев Педро Обьянг срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Наполи» прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, а также одержал первую победу при новом тренере, который ранее сменил Карло Анчелотти.

На данный момент «Наполи» занимает 8-е место в таблице. В активе команды 24 очка. У «Сассуоло», который расположился на 12-й строчке, 19 очков.

Следующий матч подопечные Гаттузо проведут 6 января. В этот день им предстоит игра с миланским «Интером», а «Сассуоло» днем ранее сыграет с «Дженоа».

Серия А. 17-й тур

«Сассуоло» – «Наполи» – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 29 Траоре, 1:1 – 57 Аллан, 1:2 – 90, автогол Обьянг

«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Марлон (Романья, 51), Кирьякопулос, Мюльдюр, Локателли, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Траоре, Бога (Маньянелли, 82), Капуто

«Наполи»: Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Зелиньски, Аллан, Инсинье, Фабиан Руис (Элмаз, 70), Кальехон, Милик (Мертенс, 77)

Предупреждения: Мариу Руй (33), Траоре (37), Локателли (66), Элмаз (72)