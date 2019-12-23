Зинедин Зидан: Последние четыре-пять месяцев «Реал» провел хорошо Последние три матча мадридский клуб завершил вничью.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды против «Атлетика».

«Мы создали много моментов. Будем продолжать в том же духе, реализация придет. Считаю, это был хороший год, с нетерпением ждем начала следующего. Не думаю, что отсутствие голов является проблемой. Мы спокойны. Последние 4-5 месяцев провели хорошо. Мои игроки оставили все силы на поле. Покупка нападающего зимой? Точно нет. Не думаю, что нам нужно подписывать форварда», - цитирует Зидана Marca.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» 0:0. Для мадридцев эта ничья стала третьей подряд в чемпионате. Ранее «Реал» сыграл 0:0 с «Барселоной» и 1:1 с «Валенсией».

После 18 туров в активе команды Зидана 37 очков. Мадридцы занимают второе место в чемпионате и отстают на два очка от лидирующей «Барселоны».

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде против «Хетафе». Встреча состоится 4 января.