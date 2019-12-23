Дженнаро Гаттузо: «Наполи» все еще нездоров Неаполитанцы одержали первую победу под руководством нового главного тренера.

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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча против «Сассуоло» (2:1).

«Мы все еще нездоровы. За одну ночь вылечиться не получится. Однако у нас сильная команда. Некоторым игрокам не нравится, что я кричу на них 24 часа в сутки, однако это мой путь. Не задумываемся о противостоянии с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов. До этих матчей еще далеко . Надо сосредоточиться на своих ближайших соперниках», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. Эта победа стала для неаполитанцев первой в последних девяти турах и дебютной для Гаттузо на должности главного тренера клуба.

В турнирной таблице серии А «Наполи» набрал 24 очка в 17 матчах и расположился на восьмом месте. В следующем туре подопечные Гаттузо встретятся с «Интером» на своем поле. Игра состоится 6 января.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» предстоит провести два матча против испанской «Барселоны». Встречи пройдут 25 февраля и 18 марта.