Гвардиола – о чемпионской гонке в АПЛ: Догнать «Ливерпуль» нереально - Советский спорт
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23 декабря 2019 08:32ФутболНечаев Юрий

Гвардиола – о чемпионской гонке в АПЛ: Догнать «Ливерпуль» нереально

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не верит в то, что его команда сможет догнать «Ливерпуль».

«Когда у противника 16 побед в 17 матчах, нереально думать, что мы сможем угнаться за ним. Мы должны выигрывать матч за матчем и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Если команда проигрывает одну игру из последних 53-54, то сложно надеяться, что она проиграет еще 4-5 раз за 10-11 матчей. «Ливерпуль» невероятно силен», - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 3:1. После этой победы команда Гвардиолы набрала 38 очков, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. При этом команда Юргена Клоппа провела на одну игру меньше. В текущем сезоне АПЛ мерсисайдцы в 17 сыгранных матчах одержали 16 побед и один раз сыграли вничью.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона». Игра состоится 27 декабря.

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