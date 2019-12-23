Фолланд может перейти из «Байера» в «Арсенал» Трансфер может состояться следующим летом.

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Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему леверкузенского «Байера» Кевину Фолланду.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, переход может состояться в летнее трансферное окно.

27-летний Фолланд перешел в «Байер» из «Хоффенхайма» летом 2016 года. За это время он провел за клуб 133 матча, в которых забил 45 голов и отдал 29 результативных передач.

В текущем сезоне нападающий забил семь мячей и сделал семь голевых передач в 25 матчах за «Байер» во всех турнирах.

В послужном списке Фолланда 10 матчей и один гол в составе сборной Германии.